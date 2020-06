Cît costă camera în primul hotel din lume placat cu aur (FOTO) Cel mai luxos hotel din lume iși va primi oaspeții la sfirșitul acestui an. Nu se afla in Dubai, ci in Vietnam, mai exact in Hanoi, scrie Digi24. Este primul hotel din lume placat cu aur de 24 de carate atit in exterior cat și in interior. Va avea 6 stele, iar o camera va putea fi inchiriata cu sume ce pornesc de la 250 de dolari pe noapte. Tot mobilierul, dar și obiectele sanitare, vor fi placate Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

