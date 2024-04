Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cirstoiu il ataca pe 'ecologistul' Nicușor Dan: Indolenta lui a condamnat la degradare marile parcuri ale CapitaleiCandidatul PSD-PNL pentru Primaria Bucuresti, Catalin Cirstoiu, a vizitat, miercuri, un parc nou construit in Sectorul 6, alaturi de primarul de sector Ciprian Ciucu. Cirstoiu…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a realizat in perioada 26 martie - 2 aprilie, un sondaj la nivelul Capitalei. Potrivit datelor prezente de Antena 3 CNN, Cristian Popescu Piedone conduce detașat in preferințele electoratului. In privința votului politic, Alianța PSD-PNL are aproape 50%…

- "Eu am o singura intrebare. Daca a fost un primar, doamna Firea, daca a fost un primar așa de bun, de ce nu e candidatul? Sa raspunda cine a ocolit-o in aceasta... Și domnul Cirstoiu ? N-am, n-am un raspuns pentru domnia sa. Gabriela Firea a fost un administrator extrem extrem de slab. In primul rand,…

- Candidatul alianței PSD-PNL la Primaria generala a Capitalei, Catalin Cirstoiu, a lansat, marți, un nou atac la adresa primarului general Nicusor Dan, afirmand ca Bucureștiul a ajuns orașul in care orice pala de vant da peste cap totul, din cauza „lentorii, lipsei de eficiența” a actualului edil.

- Astfel, daca duminica viitoare ar avea loc alegerile locale, Alianța PSD-PNL ar obține 57% din voturi, la mare distanța fața de Alianța formata din USR, PMP și Forța Dreptei, care ar lua doar 22% din totalul celor care au exprimat o intenție de vot.Pe de alta parte, la funcția de Primar General, rezultatele…

- In fiecare an, pe 21 martie, in intreaga lume se sarbatoreste Ziua Mondiala a Poeziei. Aceasta zi este dedicata celebrarii artei si expresiei poetice, intr-un efort de a sublinia importanta poeziei in cultura si spiritualitatea umana. Institutul Cultural Roman marcheaza aceasta zi in reprezentantele…

- Liderii Coaliției de guvernare au decis, in ședința de luni, 18 martie, ca PNL și PSD sa-l susțina, drept candidat comun la funcția de primar general al Capitalei, la alegerile din anul 2024, pe medicul Catalin Cirstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgența și decan al Facultații de Medicina…