Ciprian Marica, unul dintre acționarii clubului Farul Constanța, a vorbit despre succesul „marinarilor“ din partida cu Universitatea Craiova. Acesta a subliniat ideea ca Farul joaca fara presiune și asta se vede in jocul baieților lui Gica Hagi. Cat despre Știința, fostul internațional a spus ca se simte presiunea rezultatelor, dar ca se vad și problemele interne. VEZI VIDEO! Tot la finalul jocului din Banie, atacantul Ionuț Cojocaru, autorul dublei fariștilor, a spus ce a facut diferența in acest joc cu Știința. Superliga Play-off, etapa 4: Vineri, 12 aprilie: „U“ Craiova – Farul Constanța…