Stiri pe aceeasi tema

- Chefi la cuțite le prezinta telespectatorilor povești de viața greu de imaginat și sacrificii imense ale concurenților, pentru a ajunge la succes. Este și cazul lui Vlad Chira, caruia nu i-a stat nimic in calea dorinței de a ajunge un bucatar de succes, nici macar nopțile petrecute in gara din Cluj-Napoca.

- In ediția din aceasta seara, jurații au aflat povestea de viața impresionanta a lui Adrian Hampu, concurentul care și-a pierdut mama in timpul pandemiei. De meserie bucatar, concurentul și-a dorit sa ii indeplineasca una dintre cele mai mari dorințe ale femeii care i-a dat viața.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite a inceput cu o poveste de viața greu de imaginat. Irina Roman a facut marturisiri in lacrimi de parinții ei, de care iși amintește cu durere in suflet. Chiar daca cei doi nu au fost mereu implicați in viața ei, concurenta a reușit sa iși gaseasca…

- Paul Manole a avut probleme medicale in urma cu mai mulți ani, dupa ce a trecut de la obezitate la anorexie. Acesta nu a fost susținut de familia sa in privința stilului de viața și a suferit din cauza colegilor care il batjocoreau.

- Cantemir Bechir a uitat de viața de „cartier” pe care o avea, iar la varsta de 32 de ani a venit la Chefi la cuțite pentru a demonstra ce știe sa faca atunci cand vine vorba de gatit. Concurentul activeaza deja de 7 ani in domeniu. Bucatarul

- Petru Ceolan a venit la Chefi la cuțite cu o poveste de viața impresionanta și cu o dorința arzatoare sa caștige. Concurentul a avut probleme grave cu alcoolul și acea perioada din viața lui inca are efecte asupra sanatații lui.

- Ediția din aceasta seara a show-ului culinar Chefi la cuțite a inceput cu o poveste de viața cutremuratoare. Mariana Zinner a pierdut un copil in urma cu cațiva ani, iar acest moment a lasat-o cu multe goluri in suflet. Insa, a venit cu multa incredere in talentul și pasiunea ei pentru gatit.

- Ediția din aceasta seara a adus și momente emoționate. O tanara in varsta de 28 de ani a venit la Chefi la cuțite pentru a gati unul dintre preparatele sale preferate. Cel mai mare susținator al tinerei este iubitul sau, care a supraviețuit in urma unui accident grav.