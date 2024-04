Stiri pe aceeasi tema

- Din surse credibile, s-a confirmat cu puțin timp in urma ca viceprimarul Marius Irimia vrea sa urce o treapta politico-administrativa și sa devina prin vot popular primar al municipiului Piatra-Neamț. Exmatriculat oarecum din USR, partidul care l-a propulsat, va candida ca independent susținut de Partidul…

- Federatia engleza de rugby (RFU) si-a cerut scuze dupa ce un jucator al echipei de prima liga Harlequins, sud-africanul Irne Herbst, sanctionat cu o eliminare temporara, a fost tinut pe banca doar sapte minute in loc de zece, in partida cu Bath, din Premiership, scrie BBC, porivit Agerpres. "Dorim…

- „Credem ca aceasta alianța marcheaza un moment istoric in politica romaneasca, reunind forțe politice tradiționale (PNȚCD) și personalitați de prestigiu din zona academica și de antreprenoriat roman (PRP), dedicate unei schimbari profunde, pentru renașterea țarii,” se spune intr-un comunicat de presa.Alianța…

- Poșta Romana și Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA) au incheiat un parteneriat pentru promovarea egalitații de gen și susținerea afirmarii femeilor in mediul de afaceri, la locul de munca și in societate. Acest parteneriat reflecta angajamentul ferm al ambelor organizații in promovarea…

- Partidul REPER și-a anunțat luni lista candidaților la alegerile europarlamentare din 9 iunie, prezentand o echipa din care fac parte actuali europarlamentari precum Dacian Cioloș, Ramona Strugariu și Dragoș Pislaru, actualii deputați Andrei Lupu și Oana Cambera și Simina Tulbure dar și cercetatorul…

- Fostul premier Dacian Cioloș a reluat vineri, 9 februarie, acuzațiile fața de premierul Marcel Ciolacu, susținand ca Guvernul da vina pe el in dosarul in care se poate ajunge la despagubiri de miliarde de dolari, deși, susține Cioloș, vina nu ii aparține.„In cazul prejudiciilor cerute de Gabriel Resources…

- Deputatul PSD de Suceava, Mirela Adomnicai, a declarat astazi, de Ziua Unirii Principatelor, ca domnitorul Alexandru Ioan Cuza a fost cel care acum 165 de ani a deschis o poarta catre o Romanie moderna. „Alexandru Ioan Cuza a fost nu doar un unificator, ci și un vizionar care a dus Romania mai aproape…