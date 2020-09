Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat sambata, la Ploiesti, ca, in multe locuri din tara singura solutie pentru a scapa „cangrena PSD” este o alianta cu PNL. Totusi, colaborarea cu PNL va fi pe proiecte si nu va fi una neconditionata, scrie agentia de presa Agerpres, citata de Hotnews.

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat sambata, la Ploiesti, ca, in multe locuri din tara singura solutie pentru a scapa „cangrena PSD” este o alianta cu PNL. Totusi, colaborarea cu PNL va fi pe proiecte si nu va fi una neconditionata, scrie agentia de presa Agerpres, citata de Hotnews.

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata, la Ploiesti, ca 27 septembrie poate fi ''momentul unui nou inceput pentru Romania'', daca cetatenii ies la vot, fiind sansa ca tara sa scape de "virusul coruptiei". "Acum e momentul sa facem aceasta schimbare si 27…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat joi, la Piatra-Neamt, ca sustine o alianta electorala cu PSD pentru alegerile parlamentare, dar conteaza cu cine va fi facuta, informeaza Agerpres . Ponta a subliniat, facand referire la esecul motiunii de cenzura de luni, ca o astfel de alianta ar…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat joi, la Piatra-Neamt, ca sustine o alianta electorala cu PSD pentru alegerile parlamentare, dar conteaza cu cine va fi facuta, informeaza Agerpres.

- Un cutremur s-a produs, luni dimineața, in Romania. Un cutremur de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs, luni, în zona seismica Vrancea. Potrivit INFP, seismul a avut loc la ora 2:26, la o adâncime de 82 km. Loading... Cutremurul s-a…

- Schimbare de atitudine in discursurile președintelui și premierului. Dupa ce, in mai multe randuri, cei doi au lansat diverse acuzații la adresa parlamentarilor, de data aceasta mai ca au facut curte Parlamentului doar-doar aleșii vor vota Proiectul de lege vizand reglementarea in termeni noi a carantinei…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca premierul Ludovic Orban ar trebui sa vina in fata Parlamentului pentru a explica ”ce se intampla cu banii” pentru copiii din Romania. Totodata,a cesta atrage atenția ca promisiunile Guvernului sunt doar niște vorbe goale. ”Vom face, vom analiza…