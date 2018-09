Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii PNL si PMP au initiat joi demersurile pentru infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta in cazul gestionarii pestei porcine africane, informeaza presedintele PNL, Ludovic Orban. Acesta acuza Guvernul de incompetenta si spune ca ministrul Agriculturii, Petre Daea, si ceilalti responsabili…

- Romania va fi in stare sa treaca peste acest moment greu in care se afla din cauza pestei porcine africane, daca nu sunt puse zilnic la indoiala procedurile si nu se fac interpretari de tot felul, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, adaugand ca pe unii nu-i…

- Avand in vedere efectele dezastruoase pentru Romania ale crizei pestei porcine africane, ii cer ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa se implice direct in managementul crizei. Cea mai importanta problema pe care ministerul trebuie sa o aiba in vedere este izolarea focarelor, astfel incat sa nu ajungem…

- Guvernul a actionat de fiecare data „in mod corect, la timp si eficient”, iar structurile statului n-au stat „cu mainile incrucisate”, a declarat miercuri ministrul Agriculturii, Petre Daea, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a acuzat Guvernul ca e incapabil sa gestioneze criza pestei porcine.

- Romania nu risca interdicții la export ca acelea pe care le suportase din cauza pestei porcine clasice in perioada 2007-2017, a declarat, intr-un interviu pentru MEDIAFAX, Geronimo Branescu, președintele Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA.„Romania…

- Criza pestei porcine ia amploare și apar din ce in ce mai mult dovezi despre modul haotic in care autoritațile gestioneaza subiectul. Deputatul PNL de Iași Costel Alexe a facut in ultimii trei ani mai multe solicitari catre Ministerul Agriculturii, in care a cerut date despre evoluția pestei porcine…

- Pe 12 februarie 2018, Viorica Dancila a luat decizia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, ca Geronimo Raducu Branescu sa fie numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Animalelor ANSVSA . De la numirea sa, a inceput si haosul…

- Nu exista antidot, nici vaccin si nu exista medicamente impotriva pestei porcine, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea, care precizeaza ca singura metoda este sacrificarea animalelor. Acesta subliniaza ca a fost izolat focarul pe granita cu Ucraina, dar fermierii romani au fost nevoiti sa ucida…