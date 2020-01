Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos sustine ca alegerile anticipate sunt singura alternativa la actualul impas politic. Liderul PLUS ii sugereaza prim-ministrului Ludovic Orban sa isi asume raspunderea in Parlament pe mai multe proiecte de lege de reforma, inclusiv pentru alegerea primarilor in doua tururi, iar in cazul…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca actualul guvern "nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta" pentru ca nu exista o majoritate in Parlament pentru acest lucru. El afirma ca i-a sugerat premierului Ludovic Orban sa vina cu propunerile de reforme in Parlament, iar daca nu exista…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca a discutat cu premierul Ludovic Orban despre alegerile anticipate. "Incerca sa-mi explice ca e un lucru greu de realizat, insa i-am explicat ca toata lumea are de pierdut daca prelungim aceasta agonie", afirma Ciolos.

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat luni, in plenul Parlamentului, ca guvernul liberal sustine alegerile anticipate, cu conditia sa existe un pact politic prin care jumatate dintre parlamentari sa sustina acelasi lucru. "Este adevarat ca n-am inclus toate punctele care existau…

- Klaus Iohannis l-a nominalizat pe presedintele PNL, Ludovic Orban, prim-ministru. Liderul liberal urmeaza sa-si formeze echipa de ministri si sa duca negocieri cu celelalte partide pentru a avea majoritate in Parlament la votul de investire.

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri la finalul consultarii cu presedintele Klaus Iohannis ca in cazul in care exista un acord politic pentru lansarea alegerilor anticipate, formatiunea sa este de acord. Daca nu se va ajunge la un acord, Orban afirma ca PNL este gata sa-si asume guvernarea…

- " Pozitia PNL este foarte clara in acest moment. Noi sustinem revenirea la popor. Suntem pentru alegerile anticipate. In cazul in care nu va fi posibil, in care presedintele ne va solicita suntem pregatiti sa ne asumam guvernarea in jurul PNL", a declarat Orban, dupa consultarile de la Cotroceni.…