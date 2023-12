Premierul Ciolacu anunța cel mai mare buget din istorie pentru Educație, dar cere performanța de la cei angajați in invațamant. Va anunț ca in acest weekend vom lucra impreuna pe proiectul de buget pe 2024, unde investițiile reprezinta fundamentul viziunii noastre de dezvoltare economica. De asemenea, va exista cea mai mare alocare bugetara din istorie pentru Educație, ca sa fie clar pentru toata lumea! Insa, mai ales dupa rezultatele Romaniei la testele PISA, ii cer doamnei ministru Deca sa vina cu soluții privind criteriile de performanța in invațamant! Orice cheltuiala trebuie insoțita și de…