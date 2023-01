Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Social Democrat afirma ca PNL-ul ar trebui sa-și asume „dezastrul” din București. Și arata cu degetul in direcția actualului primar general al Capitalei, Nicușor Dan, care a candidat la precedentele alegeri locale cu susținerea PNL-ului. Marcel Ciolacu a adus in discuție și numele…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca Partidul National Liberal(PNL) ar trebui sa isi asume „dezastrul” din București, pentru ca l-a sustinut pe Nicusor Dan drept candidat la Primaria Capitalei. „Domnul Nicusor Dan a fost votat. Nicusor Dan este candidatul Partidului National Liberal…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca Partidul National Liberal ar trebui sa isi asume „dezastrul” din Bucuresti, pentru ca l-a sustinut pe Nicusor Dan drept candidat la Primaria Capitalei.

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, 16 ianuarie, la Romania TV, ca partidul condus de Nicolae Ciuca trebuie sa iși asume „dezastrul din București”, din timpul mandatului primarului Capitalei, Nicușor Dan. Ciolacu a precizat ca nu crede ca cineva din Partidul…

- Premierul Ungariei a afirmat, sambata, la Bucuresti, ca Romania ar trebui sa fie primita in Schengen „cat mai curand”, decizia din cadrul JAI fiind „gresita”. Viktor Orban ne asigura ca tara noastra are tot spijinul maghiarilor. Liderul de la Budapesta, dupa 8 ani la Bucuresti „Am venit la Bucuresti…

- Premierul Ciuca a facut declarații neașteptate la un post de televiziune. A fost intrebat, printre altele, daca ii e teama de vreun candidat anume. Premierul Romaniei a dat un raspuns care, cu siguranța e deja viral: Mi-e teama sa nu mor neimpartașit! Nicolae Ciuca a afirmat, intrebat daca exista posibilitatea…

- Ambasada Suediei la București a transmis intr-un raspuns pentru „Adevarul” ca Guvernul suedez considera ca Romania indeplinește condițiile de aderare, explicand ca in prezent se poarta discuții intre Executiv și partidele care se opun. „Guvernul suedez considera ca Romania indeplinește condițiile necesare…

- LA COADA… Puterea medie de cumparare in Romania este de 8.017 euro pe cap de locuitor in acest an, cu 51% sub media europeana. Țara noastra se claseaza pe locul 31 din cele 42 de țari incluse in cercetare. La nivel de județe, cea mai mare putere de cumparare se inregistreaza in București, de 3,6 […]…