Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, joi seara, ca Eugen Nicolicea nu mai are sustinerea organizatiei locale din care face parte pentru o noua candidatura la alegerile parlamentare. "Ce stiu cu certitudine in acest moment, in organizatia din care face parte domnul Nicolicea nu mai este sustinut",…

- Fostul premier și ex-liderul PSD, Viorica Dancila, spune ca prezența sa pe listele social-demcoraților pentru alegerile parlamentare va arata ca „Liviu Dragnea nu mai are nicio influența” in partid. ​„Am spus ca inca mai are influenta Liviu Dragnea in Teleorman ca a vorbit cu unii lideri judeteni pentru…

- Data la o parte de filiala Teleorman, fostul premier Viorica Dancila spune ca preznța ei pe listele PSD pentru parlamentare ar va arata ca „Liviu Dragnea nu mai are nicio influența” în partid. Mai mult, ea spune ca, din închisoare, fostul lider al social-democraților trage sforile…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca a discutat la sediul partidului cu primarul ales al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, despre formarea unei majoritati in Consiliul local, precizand ca Piedone nu va intra in PSD. "Am discutat despre majoritate", a afirmat Ciolacu, la finalul…

- Marcel Ciolacu a votat la Buzau, la o secție de votare de la Școala Gimnaziala Episcop Dionisie Romano. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la iesirea din secție de votare de la Buzau, ca „patru ani atat municipiul cat si judetul vor fi pe mana unor adevarati administratori si cu siguranta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bistrita, ca pe listele pentru alegerile parlamentare nu va exista niciun candidat cu probleme penale. "Decizia noastra in ceea ce priveste candidatii la alegerile parlamentare am facut-o deja publica: pe…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, dupa ședința Comitetului Politic al PSD, ca liderii partidului au decis sa nu faca alianțe cu alte formațiuni politice la alegerile parlamentare. Ciolacu a precizat insa ca dupa locale, vor fi negociate alianțe cu Pro Romania in consiliile locale și…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, susține ca motivul dizolvarii organizatiei PSD Ilfov ar fi ca "nu mai performeaza", el spunând ca nu vrea "sa intre în speculații" privind legaturile acestei filiale cu lumea interlopa. Rise Project a scris ca organizația…