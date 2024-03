Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, sambata, la Iasi, ca inca nu a decis daca va candida la alegerile prezidentiale si a subliniat necesitatea unei stabilitati politice, intrucat a venit momentul sa construim pentru Romania, informeaza Agerpres.roNu stiu daca voi candida la presedintie. Nu…

- VIDEO: Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, declarații legate de comasarea alegerilor și listele comune la europarlamentare Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, președinții celor doua partide din coaliția de guvernare, fac declarații intr-o conferința de presa pentru a prezenta rezultatul negocierilor din coaliție.…

- “Propunerea mea este ca lista de europarlamentare sa fie deschisa de catre o femeie independenta de cele doua partide”, a afirmat liderul PSD, la Palatul Parlamentului, inaintea unei sedinte a conducerii social-democratilor.Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, anuntase anterior ca liberalii si PSD merg…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, 20 februarie, ca in ședința de coalitie pentru comasarea alegerilor, programata miercuri, se vor lua și decizii privind calendarul alegerilor din acest an, iar PSD și PNL ar putea face o alianta electorala sau una politica.„Sunt ferm convins…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți ca prioritatea coaliției PSD-PNL este de a apara Romania de extremism. Afirmația a fost facuta in cadrul evenimentului „Living better with Europe”, cu ocazia intrunirii la București a Biroului grupului social-democrat din Parlamentul European. Marcel…

- Ministrul Justitiei si vicepresedinta a PNL Alina Gorghiu a declarat ca isi doreste comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, insa decizia politica apartine partidelor din coalitia de guvernare. Alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc pe 9 iunie. Chestionata daca au fost discutii…

- Presedintele AUR, George Simion , s-a lansat intr-o serie de critici dupa informatiile aparute in spatiul public cu privire la negocierile purtate la Davos de tara noastra cu Ucraina pentru un acord bilateral privind garantii de securitate. ”Se intampla lucruri grave. La Davos, reprezentantul Romaniei,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara, 28 decembrie, la Romania TV, ca daca partidul AUR condus de George Simion va caștiga alegerile europarlamentare din vara lui 2024, atunci va pleca din funcția de președinte al social-democraților.„Momentan, nu mi-a trecut prin cap sa candidez (n.red.…