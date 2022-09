Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu anunța ca anul viitor nu va exista nicio modificare a Codului Fiscal. El a facut aceasta declarație dupa o intalnire cu reprezentanții mediului de afaceri reuniți in Confederatia Patronala Concordia. „Le-am transmis astazi reprezentanților mediului de afaceri reuniți in Confederatia Patronala…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca anul viitor nu va exista nicio modificare a Codului Fiscal. El a facut aceasta declarație dupa o intalnire cu reprezentanții mediului de afaceri reuniți in Confederatia Patronala Concordia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca anul viitor nu va exista nicio modificare a Codului Fiscal. El a facut aceasta declarație dupa o intalnire cu reprezentanții mediului de afaceri reuniți in Confederatia Patronala Concordia.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a afirmat, luni, ca saluta pozitia cancelarului german Olaf Scholz in privinta aderarii Romaniei in Spatiul Schengen, mentionand ca romanii merita “cu prisosinta” aceasta decizie, iar “ajutorul vine de la unul dintre cei mai importanti lideri…

- ”Interesul oamenilor de afaceri straini de a investi in tara noastra este tot mai evident. In calitate de ministru al economiei, ma intalnesc saptamanal cu investitori din multe tari europene care imi transmit ca Romania se afla pe primul loc in randul tarilor atractive pentru dezvoltarea de noi afaceri,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca luni o sa aiba o intalnire cu premierul Nicolae Ciuca și cu ministrul Agriculturii pentru a cauta soluții la problema sistemului de irigații din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Premierul Nicolae Ciuca, a transmis marți, 12 iulie, ca nu vor fi probleme cu stocurile de gaze și ca va fi acoperit necesarul energetic pentru iarna. „Depozitele de gaz metan ale tarii sunt 47% pline”, a scris șeful Guvernului pe Facebook, precizand ca țara noastra a depașit deja ținta fixata de Comisia…

- Presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania, Florin Jianu, a declarat, luni, la Palatul Victoria, dupa consultarile pe modificarile la Codul Fiscal, cu premierul Nicolae Ciuca si cu membrii Guvernului, ca reprezentanții mediului de afaceri au cerut ca masurile sa intre in vigoare la…