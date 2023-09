Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, la finalul vizitei la Bruxelles, ca a anuntat foarte clar ca nu este de acord ca prim-ministru al Romaniei, sa crestem cota de TVA peste 19%, va duce evident, din nou la o crestere a inflatiei si la o scadere economica. ”Despre pachetul legislativ pe care o sa mi-l asum in Parlamentul Romaniei, va avea cele trei paliere, ca cuprinde reforma administrativa, cu componente atat centrale cat si locale, va cuprinde combaterea evaziunii fiscale, care in Romania cuprinde este estimata la 10% din PIB, in acest moment, si de asemenea ajustarile fiscale”, a spus…