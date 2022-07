Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei Colectiv, Eugen Iancu, a facut apel la liderii coalitiei de guvernare sa remedieze situatia, dupa ce ISU si Primaria Sector 4 au depus contestatii la solicitarile executorilor privind despagubirea familiilor victimelor din dosarul „Colectiv”. Presedintele PSD Marcel Ciolacu a…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a anuntat, astazi, intr-o postare pe Facebook, ca in sedinte de Guvern de astazi va fi facuta o solicitare pentru familiile victimelor din dosarul Colectiv.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca a discutat cu ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, iar acesta va solicita, in ședința de Guvern, acordarea despagubirilor stabilite de instanța pentru familiile din dosarul ”Colectiv”. Ciolacu arata ca trebuie urgentata aceasta decizie pentru ca oamenii…

- Fostul primar Cristian Popescu-Piedone a depus la Curtea de Apel Bucuresti o contestatie la executare impotriva condamnarii de patru ani inchisoare primita pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv, in urma

- „Stim toti ca Tragedia de la “Colectiv” a fost folosita in scop politic pentru inlocuirea unui Guvern (altfel trecea, ca multe alte tragedii). Din acest motiv nimeni nu a fost, de atunci si pana azi, interesat sa afle adevarul sau sa faca dreptate! Stim toti ca Primarul Piedone nu are absolut nicio…

- Magistrații Curții de Apel București sunt așteptați sa pronunțe, joi, sentința in dosarul Colectiv. Au fost mai multe amanari, cea mai recenta fiind in 3 mai, cand s-a aflat ca pronunțarea ar urma sa fie data la termenul fixat pentru 12 mai. Piedone a primit o condamnare de 8 ani și 6 luni in prima…

- Curtea de Apel București a anunțat pronunțarea in dosarul Colectiv pentru data de 12 mai. Deși potrivit ultimelor modificari facute Codului de Procedura Penala, instanța are 120 de zile pentru pronunțarea și motivarea hotararii, in acest caz termenul a fost depașit cu 13 zile. Cristian Popescu-Piedone…

