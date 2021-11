Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat in urma negocierilor de marti, la Parlament, pentru formarea noului Executiv, alaturi de PNL si UDMR, ca miercuri vor incepe discutiile pe fiecare capitol al programului de guvernare. Liderul PSD a transmis ca spera sa vina in Parlament cu programul de guvernare…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, la Antena 3, ca ar trebui sa se opreasca fenomenul de schimbare a premierului de mai multe ori pe an și a afirmat ca membrii PSD vor ca cei "din prima linie" sa faca parte din Guvern, scrie News.ero.PNL a decis in ședința luni seara ca de marți…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara ca, in cazul in care social-democrații vor ajunge sa formeze un guvern alaturi de PNL, viitoarea alianța va fi obligata sa funcționeze cel puțin pana in anul 2024, la urmatoarele alegeri parlamentare. Ciolacu a mai spus, la Antena 3, ca ar trebui…

- Prin decizia unanima a Biroului Politic Național, PSD incepe oficial negocierile cu PNL, dar nu intra cu orice preț la guvernare. Ci doar pentru a pune in aplicare un program de guvernare coerent și realist care sa asigure depașirea situației critice actuale din Romania. PSD nu imparte funcții in guvern,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, 6 noiembrie, ca experții Partidului Social Democrat lucreaza deja la programul de guvernare, așa cum s-a convenit in negocierile purtate cu PNL pentru un viitor Guvern.„Așa cum am discutat cu Partidul Național Liberal, am inceput sa lucram la programul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca toate scenariile raman deschise in continuare. In ce privește faptul ca Sorin Grindeanu a fost votat președinte interimar la Camera Deputaților, Ciolacu se bucura ca acesta a reușit sa stranga majoritatea.

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a avut o intalnire cu o parte din liderii formatiunii inainte de Consiliul Politic National al PSD ce uremaza sa aiba loc la Neptun. El a discutat cu lideri importanti ai partidului, precum vicepresedintii formatiunii, Sorin Grindeanu si Mihai Tudose si cu liderul PSD…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca nici primarii partidului si nici presedintii de filiale judetene cu care discuta in mod constant nu i-au cerut ca partidul "sa intre orisicum la guvernare". Ciolacu arata ca PSD are in vedere modificarea, in cadrul unui congres, a statutului partidului, in…