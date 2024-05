Stiri pe aceeasi tema

- ”Guvernul a inceput aplicarea noii legi privind interzicerea pacanelelor in localitatile cu mai putin de 15.000 de locuitori. Toti cei care nu-si muta urgent aparatele raman fara licenta, conform unui anunt transmis deja de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc”, a spus premierul Ciolacu in sedinta…

- Miercuri, pe 17 aprilie 2024, presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care salile de jocuri de noroc vor fi scoase din localitatile cu mai putin de 15.000 de locuitori, aceasta vizand si aprobarea OUG prin care se vor modifica taxele si contributiile pentru industria jocurilor de noroc, potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri, 17 aprilie, legea prin care „pacanelele” au fost scoase la periferii, dar numai din localitațile mici, adica cele care au sub 15.000 de locuitori.Este vorba despre Legea „privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea…

- In Camera Deputaților a fost adoptat marti proiectul de lege prin care se interzic jocurile de noroc de tip „slot machine” in localitatile care au sub 15.000 de locuitori. Camera Deputaților e for decizional, astfel ca legea va merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. „Legea pacanelelor”…

- Plenul Camerei Deputatilor a votat marti, 9 aprilie, proiectul de lege privind jocurile de noroc cu 243 de voturi pentru și patru abtineri, a relatat Agerpres. Concret, „pacanelele” au fost scoase la periferii doar din localitațile sub 15.000 de locuitori.Coaliția PSD-PNL a depus un amendament prin…

- Premierul a mers pe șantier. Marcel Ciolacu a spus, astazi, ca „in sfarșit, vorbim de Autostrada Moldovei” și i-a felicitat pe constructori. „Am venit cu domnul ministru(Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu) sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem…

- Președintele Muntenegrului, Jakov Milatovic, se intalnește, la București, la data de 12 martie 2024, cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Marcel Ciolacu. Intalnirea de la Palatul Cotroceni, cu președintele Iohannis, incepe la ora 10,30 și se va incheia cu declarații comune ale celor doi șefi…

- A. Alexandrescu: Vreți sa fiți președintele PSD?S. Grindeanu: Orice om politic ar minți daca ar spune ca nu dorește așa ceva. Eu spun ca sunt un membru de partid care va susține orice președinte. A. Alexandrescu: Veți candida la președinție?S. Grindeanu: NU!A. Alexandrescu: Il lucrați pe la spate pe…