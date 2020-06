Stiri pe aceeasi tema

- Dcian Ciolos, presedintele PLUS, acuza PSD de ipocrizie in scandalul generat de pozele cu Ludovic Orban fumand in cladirea guvernului. Ciolos sustine ca Marcel Ciolacu trebuia sa fie la fel de vocal si cand premierii PSD fumau la Guvern."Miracol la PSD. Cuprins de un acces brusc de demnitate…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca premierul Ludovic Orban ar fi trebuit sa demisioneze "de indata" dupa publicarea fotografiei in care se vede cum a petrecut in sediul Guvernului impreuna cu unii ministri, adaugand ca acesta "nu mai are niciun fel de credibilitate in fata…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca premierul Ludovic Orban trebuia sa demisioneze dupa aparitia fotografiei in care fumeaza alaturi de mai multi ministri in Palatul Victoria. Ciolacu crede ca este o ipocrizie sa iesi in conferintele de presa…

- Liderul deputatilor PSD i-a spus premierului ca Romania in ultimele zile "a aratat ca o tara neguvernata". "Zilele prostiei, cum au ramas in mentalul colectiv, au pus in pericol sanatatea oamenilor. Oamenii nu se pot astepta de la nimic de la dvs, nu ii aparati, nu sunteti in stare sa-i sprijiniti…

- Vorbind de la tribuna Parlamentului dupa premierul Orban, prezent la dezbaterile pe tema masurilor de relansare economica, pe fondul problemelor iscate de COVID-19, al treilea om in stat și, totodata, liderul interimar al Partidului Social Democrat a lansat mai multe sageți in direcția șefului Guvernului.…

- Dupa protestul de vineri, un altul a debutat, sambata, in Piața Victoriei! Cel puțin 100 de oameni, printre care și mai mulți de copii, s-au strans in fața Guvernului, unde scandeaza impotriva echipe guvernamentale condusa de Ludovic Orban.Oamenii au vuvuzele și steaguri tricolore, iar in…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu și-a exprimat nemulțumirea referitoare la anunțurile premierului, duminica, in timpul conferinței organizata de Ludovic Orban la Vila Lac 1, acolo unde șeful Guvernului se afla in autoizolare.„Ma așteptam, și cu siguranța nu sunt singurul, ca premierul Orban sa anunțe…

- Parlamentul se reuneste, joi, incepand cu ora 16.00, pentru a da vot Guvernului PNL condus de Florin Citu. Un guvern cu aceeasi componenta ca cel anterior, condus de Ludovic Orban, si care, initial, trebuia sa fie unul de "sacrificiu", in planul de anticipate al PNL.Dupa ce PSD si-a dat jos Guvernul…