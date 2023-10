Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a vizitat, sambata, Targul INDAGRA, iar la final a spus ca se analizeaza, in perspectiva bugetului pentru 2024, nevoia de investitii pentru a spriji agricultorii. Ciolacu vorbeste despre necesitatea unui Program Rabla la tractoare, potrivit News.ro.

- Marcel Ciolacu a declarat ca sunt 790 de pelerini romani in Israel, in acest moment. Premierul și ministrul de Externe cauta soluții sa-i aduca acasa. „Impreuna cu doamna ministru de Externe cautam variantele ca sa-i aducem cat mai repede acasa. Dupa cum bine știți, in acest moment sunt inchise toate…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara in cadrul unui interviu la Antena 3 CNN, ca nu și-a facut „niciun gand in acest moment de a candida la funcția de președinte al Romaniei”, dar ca statul trebuie sa aiba un lider de stanga. „Sunt mai mulți colegi de-ai mei sau oameni…

- Premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, au mers pe șantierul A7 pentru a vedea cum decurg lucrarile la mult așteptata Autostrada a Moldovei. Marcel Ciolacu spune ca e mulțumit de ritmul de lucru. Sorin Grindeanu insa dezvaluie ca unele proiecte nu sunt conforme cu realitatea…

- Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, 2 septembrie, ca exista un proiect depus la Camera Deputaților prin care pacanelele vor fi desființate din orașe.„Avem o propunere la Camera Deputaților privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Celebrele pacanele sa fie eliminate…

- „In acest moment am discutat despre reducerea cheltuielilor la apartul bugetar. E important ca masurile sa nu fie aplicate otova, fara sa vedem consecințele. Avem nevoie sa vedem tot ce inseamna la nivelul administrațiillor. Am zis ca e bine sa vedem aceste masuri pe tot lanțul de efecte”, a declarat…