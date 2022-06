Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marți, referitor la parerile divergente din coaliție in ceea ce privește modificarea codului fiscal, ca nu exista nicio tensiune intre el și premierul Nicolae Ciuca. Ciolacu spune ca susține in continuare impozitarea progresiva și ca e necesara o dezbatere…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat, luni, la sediul partidului, inainte de sedinta conducerii PSD, despre discutiile din coalitie privind modificarile aduse Codului Fiscal, ca s-a saturat ca, la fiecare discutie asezata, sa apara tot felul de tiriplici care vin si isi dau cu parerea, dupa ce…

- Președintele PSD crede ca Iohannis nu va mai fi la Cotroceni dupa 2024, chiar daca o eventuala modificare a Constituției i-ar permite inca un mandat. Marcel Ciolacu a mai declarat ca modificarea Constituției nu este o urgența in acest moment. Chiar daca fosti ministri de justitie ai PSD au discutat…

- Florin Cițu s-a aratat deranjat de atacurile cibernetice produse de hackerii ruși in țara noastra, pentru ca aceștia nu au știut cine este președintele Senatului, punand aceasta funcție pe poza lui Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. Florin Citu, presedintele Senatului, a declarat luni,…

- Premierul Nicolae Ciuca, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, au facut, marti, o vizita oficiala in Ucraina. Nicolae Ciuca s-a intalnit cu Volodimir Zelenski, cu premierul Ucrainei si cu presedintele Radei Supreme. ”Prim-ministrul Romaniei Nicolae-Ionel…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este posibil ca țara noastra sa doneze Ucrainei armament si avioanele MiG-21 LancerR tinute la sol, in functie de evolutia situatiei din Ucraina. Ciolacu susține ca nu exista insa nicio decizie a CSAT privind antrenarea unor „insurgenti” sau mercenari…

- Joe Biden, președintele SUA, a uitat, joi, in cadrul unui eveniment desfașurat in Carolina de Nord, ca era singur pe scena și la finalul discursului s-a intors in spatele sau sa dea mana cu cineva. Jurnaliștii de la The Sun au publicat imaginile pe rețelele de socializare și spun ca președintele american,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca marți se va decide alocarea voucherelor de 50 de euro, o data la doua luni, catre persoanele cu venituri mici. ”Exista un buget de 700 de milioane de euro. Vom avea mai multe masuri, se va conveni, dar mergem in logica celor 50 de euro, o data la […] The…