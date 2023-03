Stiri pe aceeasi tema

- Un memorandum de cooperare a fost semnat 14 martie, intre Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova și agenția similara din Polonia. Directorul general al Agenției din Republica Moldova, Dragoș Guțu, a subliniat importanța documentului prin prisma caruia Polonia va deveni…

- „Ultima obsesie nascuta in spațiul public – daca se va face sau nu rotația – risca sa alimenteze o falsa percepție a unei viitoare crize politice. Iar romanii și mediul de afaceri nu au nevoie de o grija in plus”, spune secretarul general al PSD, Paul Stanescu, intr-un comunicat de presa. „Eu sper ca…

- De cateva luni, rușii de la gigantul petrolier Lukoil cauta sa vanda businessul din Romania și Republica Moldova compus din rețele de benzinarii, depozite petroliere și rafinaria Petrotel de la Ploiești, conform unor surse de pe piața, scrie Radiochisinau . Motivul principal al retragerii sunt sancțiunile…

- Potrivit sursei citate, vizita presedintelui Portugaliei are loc in contextul unui dialog bilateral intens, la nivel inalt, dar si de lucru, si al unei coordonari stranse in cadrul Uniunii Europene si NATO.Domeniul apararii este unul dintre domeniile cheie ale cooperarii bilaterale, Portugalia participand…