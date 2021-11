Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis ca certificatul verde este o prioritate pentru tara noastra. Social-democratul sustine ca se va ajunge la o „concluzie asteptata si predictibila” pentru romani.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca social-democrații iși vor asuma guvernarea, in contextul in care partidele de dreapta au dus Romania intr-o situație foarte dificila. Criticile lui Marcel Ciolacu vin in contextul in care se pregatesc negocieri PSD-PNL pentru formarea unei alianțe. ”Cumva…

- Președintele HORA, Ion Biris, a declarat ca operatorii de restaurante nu au dreptul sa ii legitimeze pe clienti si prin urmare nici sa verifice daca certificatele „verzi” sunt in realitate ale clientilor. In acest context, un operator de restaurant se poate afla in situatia de a permite accesul a 20…