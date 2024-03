Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la Iasi ca inca nu a decis daca va candida la alegerile prezidentiale si a subliniat necesitatea unei stabilitati politice, intrucat „a venit momentul sa construim pentru Romania”. „Nu stiu daca voi candida la presedintie. Nu am hotarat acest lucru. Cred ca in primul si primul rand trebuie sa […] Articolul Ciolacu: Nu stiu daca voi candida la presedintie; nu trebuie sa ne mai tinem cu mainile de functii apare prima data in Monitorul de Vrancea .