- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a anuntat ca va exista, cel mai probabil, o comisie parlamentara speciala care se va ocupa de legile justitiei si care va urma sa inlocuiasca comisiile juridice, atat de la Camera Deputatilor, cat si de la Senat.

- Mana dreapta a lui Putin arunca marul otravit spre Romania. Dmitri Medvedev: Aderarea Republicii Moldova la UE este posibila prin crearea „noii Romanii Mari”. „Republica Moldova a intrat in lunga coada pentru aderarea la UE, intinsa pe parcursul a zeci de ani(…) Dar exista o alta cale de a obtine aderarea…

- Noii membri ai Curtii Constitutionale a Romaniei depun juramantul de investitura sambata, intr o ceremonie la Palatul Cotroceni, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis.Potrivit Administratiei Prezidentiale, ceremonia este programata la ora 13,00.Noii judecatori CCR sunt: Iulia Scantei numita de Senat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca, dupa ce initiativa „Fara penali in functii publice” va fi adoptata de Senat, Guvernul este obligat ca in termen de 30 de zile sa organizeze referendum. „Dupa cum bine stiti, initiativa ‘Fara penali in functii publice’ a trecut…

- Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, a declarat miercuri ca, dupa ce initiativa "Fara penali in functii publice" va fi adoptata de Senat, Guvernul este obligat ca in termen de 30 de zile sa organizeze referendum.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, ieri, proiectul de lege prin care cuantumul brut al salariilor de baza, al soldelor, al indemnizatiilor de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza cu o patrime din diferenta de salariu prevazuta de Legea salarizarii unitare 153/2017,…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a ținut sa transmita o sageata catre PNL și USR, aratand faptul ca, deși au existat și alte majoritați in Romania, la toate proiectele majore a fost nevoie ca PSD sa intervina și sa "rezolve problema". Ciolacu a facut declarațiile in contextul…

- La 15 mai este marcata, pentru prima data, Ziua nationala a pictorului Nicolae Grigorescu. Demersul de instituire a acestei zile, initial sub denumirea Proiect de Lege privind declararea zilei de 15 mai ca „Ziua picturii nationale”, a apartinut deputatilor PSD Marcel Ciolacu si Alfred Simonis pentru…