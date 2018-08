Stiri pe aceeasi tema

- „Alchemy Hub” din Brașov, inființat de catre Sorin Peligrad, antreprenor și formator din Sfantu Gheorghe, stabilit in județul vecin, a intrat in competiția „Central European Startup Awards (CESA)” și poate fi votat online, astazi, pentru a avea șansa de a se numara printre caștigatori. Central European…

- Interviu cu sportivul și antrenorul de gimnastica artistica, Liviu Botoș Și-a descoperit pasiunea pentru gimnastica inca din copilarie și de atunci s-a dedicat in totalitate acestui sport. De-a lungul timpului, Liviu Botoș a obținut rezultate importante atat ca antrenor, cat și ca sportiv. In anul…

- Interviu in exclusivitate cu Catalin – Nicolae Lazar, consilier al secretarului de stat cu atribuții in domeniul tineretului, din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului Catalin – Nicolae Lazar este un tanar dedicat tinerilor. Majoritatea activitații sale s-a axat pe dorința de a veni in sprijinul…

- Interviu cu Rodica Marieta Costache, profesor pentru invațamant primar la Școala Gimnaziala „Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe „Pentru voi, muguri noi, inclin balanța spre viitor”- este un vers al regretatei artiste Mihaela Runceanu, un vers dintr-o piesa care li se potrivește tuturor dascalilor care…

- Doua octogenare din Sfantu Gheorghe au fost vizitate de indivizi necunoscuți, care la plecare au luat și bani sau bunuri de valoare cu ei. Acum oamenii legii fac cercetari pentru a-i depista pe faptași. Polițiștii din Sfantu Gheorghe fac cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt, dupa…

- La Centrul de Cultura Arcuș are loc miercuri, 18 iulie 2018, de la ora 19.00, vernisajul Expoziției de pictura „Peisaje și femei” a artistului basarabean Fioghin Calistru. Curatorul expoziției, Attila Kopacz, a facut o selecție de lucrari noi, provocatoare, care reprezinta limbajul și coloristica specifica…

- Interviu cu parintele Ioan Velimiroviciu, din Parohia Brețcu S-a nascut in Mediaș, dar viața l-a adus pe parintele Ioan Velimiroviciu in urma cu 36 de ani, in comuna covasneana Brețcu, o localitate cu incarcatura istorica. A slujit acolo din anul 1982 și pana in 1988, apoi in biserici din alte localitați…

- Un eveniment informare cu privire la proiectul „Antreprenoriatul Dezvolta Ardealul (ADA)” va avea loc astazi, 31 mai 2018, la Sfantu Gheorghe. Grupul ținta este format din șomeri, persoane inactive, studenți, și persoane care au un loc de munca și doresc sa inființeze o afacere in scopul crearii de…