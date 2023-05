Stiri pe aceeasi tema

- Tendinta de a trai in bule ne face sa nu mai fim atenti cu adevarat la ce se intampla in jurul nostru. In Romania care totusi se dezvolta, totul se intampla atat de lent, si nu mai are nimeni asteptari mari. Sunt prea multe lucruri care nu functioneaza, dar cel mai grav ramane totusi sistemul de educatie.…

- Banca Comerciala Romana (BCR) iși consolideaza prezența in Craiova prin inaugurarea unei noi unitați județene, situata in zona comerciala Craiovița. Noul spațiu se afla pe Calea Severinului 13 (langa parcarea Auchan) și dispune de echipamente multifuncționale accesibile non-stop. Unitatea este echipata…

- Un barbat in varsta de 41 ani din Orhei, comercializa vin și spumant persoanelor fizice și juridice, dupa ce-l imbutelia intr-un garaj improvizat din curtea casei. Ulterior, linia de imbuteliere clandestina a bauturilor alcoolice a fost depistata de oamenii legii. Astfel, in rezultatul perchezitiilor…

- Madalina Crețan a rememorat un moment de la inceputul relației cu Nosfe. Artistul i-a dezvaluit ca simte ca va muri de tanar, insa ea nu a insistat prea mult pe acest subiect, crezand ca este o discuție superficiala de moment. Ce și-a dat seama acum.

- Președintele american Joe Biden a fost fotografiat in timp ce incerca sa calmeze un bebeluș care a izbucit in plans in timpul discursului sau din cadrul evenimentului aniversar pentru Affordable Care Act.

- Gazeta de Sud a prezentat, anul trecut, situația unor craioveni care au proprietați pe strada Teilor, aflata pe Tarlaua 74 din Craiova, exact la limita cu comuna Ghercești, care ramasesera fara acces spre oraș din cauza lucrarilor la Drumul Expres Craiova-Pitești. Dupa luni intregi de incertitudini…