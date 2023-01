Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii Petre Daea a recunoscut, joi, la Buzau situația dificila in care se afla sectorul de creștere a vacilor, cu efective reduse la jumatate fața de 1989. Consolarea ar fi ca producția este totuși aceeași, datorita creșterii randamentelor. Aspru criticat de fermieri ca nu face destul…

- Petre Daea are zilele numarate la conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale din cauza unor interese funciare a unui lider PSD. La sfarșitul anului trecut, Petre Daea a fost foarte activ pe ecranele televizoarelor vorbind despre totul și despre nimic doar ca sa fie in lumina reflectoarelor.…

- Circa 20 milioane de lei vor ajunge pana la Revelion in conturile fermierilor din Iași, ale caror culturi inființate in toamna lui 2021 au fost compromise de seceta. Plațile se fac in aceasta saptamana pentru o suprafața de 20.000 de hectare, fiind acordate despagubiri pentru culturile de grau, secara,…

- Un parc fotovoltaic care se va intinde pe 3.000 ha va fi construit in Oltenia la Piscu Sadovei, a anunțat șeful Agenției Domeniilor Statului (ADS) George Sava. Construcția se va realiza pe terenuri de categoria cinci, neproductive și degradate, care nu pot fi folosite pentru agricultura. ”ADS va pune…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a facut mai multe aranjamente ca George Sava sa fie menținut la conducerea ADS, dar, in realitate, agenția este condusa de un personaj controversat. Daea, tatucul lui Sava Ministrul Petre Daea l-a demis pe 1 august 2022 pe directorul general…

- Livia Ciobanu, sef serviciu in cadrul Directiei Generale Buget Finante si Fonduri Europene din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a incheiat un acord cu DNA in care recunoaste ca a primit mita si accepta sa fie condamnata cu suspendare. DNA Timisoara a sesizat Tribunalul Bucuresti cu un…

- Daniel Buda, vicepresedintele Comisiei pentru agricultura din Parlamentul European, spune ca finanțarea sistemului de irigatii s-ar putea face prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) prin reevaluarea altor programe. In același timp, el spune ca exista multe alte resurse financiare care…

- Alegerile din organizațiile județene ale PSD au agitat foarte mult apele intr-un fief roșu din sudul țarii. Conferința de alegeri a organizației PSD Giurgiu va avea loc pe data de 11 noiembrie 2022, dar deja scandalurile se țin lanț din cauza unui baron roșu care vrea sa revina dar nimeni nu-l mai dorește.…