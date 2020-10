Cine transmite la TV meciul Islanda – România, barajul pentru calificarea la Euro 2020 Romania joaca astazi una dintre cele mai importante partide din ultimii ani. Va infrunta Islanda, la Reykjavic, in barajul pentru Euro 2020 (n.r. – competiție care și-a pastrat denumirea, in ciuda faptului ca a fost mutata pentru 2021, din cauza pandemiei de coronavirus). Calificarea la turneul final continental este un obiectiv foarte important, Romania fiind […] The post Cine transmite la TV meciul Islanda – Romania, barajul pentru calificarea la Euro 2020 appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul Erik Hamren mizeaza de spiritul și energia pozitiva a Islandei in meciul cu Romaina: „Este multa bucurie la lot și suntem hotarați sa caștigam. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania va infrunta…

- Razvan Lucescu (51 de ani), fost selecționer al Romaniei, a laudat convocarea lui Mario Camora (33 de nai) la naționala, dupa ce fundașul stanga portughez a luat cetațenia romana. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de…

- Fundașul stanga Mario Camora (33 de ani) a imbracat pentru prima data tricoul naționalei Romaniei. Ar putea debuta in duelul din Islanda, unde „tricolorii” trebuie sa respecte un protocol extrem de strict. Meciul dintre Islanda și Romania din semifinala barajului pentru EURO 2020 va avea loc joi, de…

- Erik Hamren, selecționerul Islandei, și Freyr Alexandersson, antrenorul secund, au susținut o conferința de presa in care au prefețat meciul cu Romania, din barajul pentru EURO 2020. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, 8 octombrie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca…

- Reunirea lotului pentru barajul cu Islanda se va face in mai multe tranșe. Astfel incat selecționerul Mirel Radoi va avea toți jucatorii la dispoziție abia marți, in ziua plecarii spre Reykjavik. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca…

- Nationala U21, antrenata de Adrian Mutu, disputa un meci crucial pentru calificarea la turneul final, pe 9 octombrie, in Ucraina. Microbistii vor putea urmari partida in exclusivitate pe Prima TV.

- Fostul internațional Marius Niculae (39 de ani) se alatura corului laudativ al „tricolorilor” dupa succesul reconfortant de la Klagenfurt, scor 3-2 cu Austria. „M-a cucerit curajul lui Mirel de a pune pe teren o echipa pur ofensiva, cu atitudine, agresivitate și implicare, chiar daca am avut in fața…

- Guðlaugur Victor Palsson, mijlocașul Islandei, adversara Romaniei din semifinala barajului pentru Euro 2020 scoate in evidența principala calitate a jocului etalat contra Angliei, 0-1, care n-a inscris decat din penalty in final. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc pe 8 octombrie, de la ora…