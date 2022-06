Cine transmite la TV finala de 100 de metri liber în care va concura starul David Popovici David Popovici este aproape de o noua performanța notabila, dupa ce a ajuns in stil de mare campoion in finala probei de 100 de metri liber, la Campionatele Mondiale de Natație, de la Budapesta. Finala la 100 metri este programata miercuri, la ora 19:22, iar aceasta va fi transmisa de TVR, care a achiziționat recent drepturile pentru Campionatele Mondiale de Natație. David Popovici, inotatorul in varsta de 17 ani, a devenit primul campion mondial din Romania la natație, caștigand finala de la 200 de metri liber. Romanul si-a „spulberat” adversarii si a reusit timpul de 1:43.21, record mondial… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

