Cine sunt românii care vor primi a 13-a pensie. Ce condiţii trebuie să îndeplinească Autoritatile au pregatit si in acest an, cu ocazia Sarbatorilor de iarna, ajutoare sociale pentru romanii nevoiasi. Astfel, pensionarii cu venituri modeste vor primi a „13-a” pensie. Mii de romani aflati in aceasta situatie au dat buzna deja la sediul Direcției de Protecție Sociala, in vederea depunerii de cereri pentru tichetele sociale de Craciun. 10 […] The post Cine sunt romanii care vor primi a 13-a pensie. Ce conditii trebuie sa indeplineasca first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

