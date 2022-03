”Temptation Island – Insula iubirii” ii primește din nou, la Antena 1, pe curajoșii pregatiți sa plece pe drumul cunoașterii, știind ca doar cei ce iubesc vor putea gasi calea inapoi spre partener. In premiera de-a lungul celor cinci sezoane, zece ispite masculine așteapta sa demaște in cel de-al saselea sezon ceea ce concurenții ascund adanc in minte și in suflet!