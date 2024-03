Cine sunt cei doi noi directori de la Metrorex, numiți după accidentul de la stația de metrou Timpuri Noi Metrorex numește doi noi directori in locul celor doi oficiali suspendați dupa accidentul de la stația de metrou Timpuri Noi de saptamana trecuta. Astfel, incepand cu data de 6 martie, au fost numiți doi noi directori la metrou. Este vorba de ing. Mihai Zaharescu, avand functia de sef depou adjunct in cadrul Depoului Exploatare TEM Directia Exploatare, va prelua si atributiile functiei de Director Exploatare pana la finalizarea anchetei privind incidentul feroviar din 27 februarie de la ora 19.06 in statia de rnetrou Timpuri Noi, magistrala 1+3, potrivit unei note interne a companiei, care poarta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

