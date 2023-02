Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a susținut, sambata, la Alba Iulia, ca persoanele care sunt apte sa munceasca si nu vor sa faca acest lucru nu vor beneficia de venitul minim de incluziune. Prezent la o dezbatere despre fondurile europene organizata de europarlamentarul Victor Negrescu, ministrul Muncii…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana (PPA) active in Romania erau, in data de 10 februarie, de 24, arata datele Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), publicate vineri.

- Kristina Cepraga revine pe marele ecran in prima ei comedie romaneasca, “Pup-o, ma! 3”. Pentru a o interpreta cat mai bine pe Lorette, o femeie care a trait la Paris, actrița a trebuit sa dobandeasca acel “r” franțuzesc, iar sursa ei de ispirație a fost chiar primarul sectorului 1, franțuzoaica Clotilde…

- Kitty Cepraga, in varsta de 42 de ani, și James Goodwin au divorțat in urma cu doi ani, dupa o relație de 15 ani. Aceștia au impreuna o fetița, in varsta de 7 ani. Actrița recunoaște ca a fost greu sa treaca printr-un divorț și spera sa ramana alaturi pana la sfarșitul vieții, de soțul ei. „Este, fara…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite luni ca sapte persoane au fost ranite, trei fiind copii, in accidentul de autocar petrecut in Italia. Un alt autocar transporta restul pasagerilor in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In urma cu cateva zile, Cristina Șișcanu și familia sa au revenit acasa, dupa ce au petrecut vacanța in Italia. Se pare ca in aceasta perioada, vedeta s-a confruntat cu cateva probleme, dupa cum le-a povestit fanilor.

- Runda din finala selectiei nationale Eurovision din Ucraina se va desfasura sambata seara intr-un adapost antiaerian din capitala. Anul trecut, concursul a fost castigat de orchestra ucraineana Kalush Orchestra, dar anul viitor evenimentul va fi gazduit de Liverpool din cauza razboiului din Ucraina.…

- Kitty Cepraga, in varsta de 42 de ani, și James Goodwin au divorțat dupa o casnicie de 10 ani. Cei doi au impreuna o fetița, pe Aurora-May, iar de dragul ei au ajuns la un numitor comun și o relație mai relaxata. Astfel ca, actrița spune ca acum are o relație foarte buna cu tatal copilului ei care acum…