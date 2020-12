Stiri pe aceeasi tema

- Unii transportatori aerieni cer prețuri „scandaloase” pentru a zbura cu gheața uscata și alte echipamente medicale, dar capacitatea de transport ar trebui sa creasca in 2021, cand se așteapta lansarea vaccinurilor COVID-19, a anunțat șeful compartimentului logistic al OMS, citat de Reuters. Distribuția…

- In toata Europa este excedent de carne caci pesta porcina a blocat in mare masura exporturile catre China, iar restaurantele care nu s-au inchis au redus dramatic comenzile. Intr-o ferma de langa Bucuresti sunt crescuti 250 de mii de porci. In mod normal toti ar trebui sa mearga catre abator insa anul…

- Materiale moi, culori clasice, stil boem sau kitsch … Dezvaluim tendințele de decorare de Craciun 2020. S-a dovedit ca instalarea in avans a decorațiunilor de Craciun te face mai fericit! Așadar, nu ezitam o secunda și intram in modul Craciun. Cu atat mai mult, cu cat acest an a fost... The post Decor…

- Tesla a anunțat miercuri al cincilea trimestru consecutiv în care a înregistrat profit, producatorul de mașini electrice sperând sa încheie anul pe plus pentru prima data în istoria sa, transmite Business Insider.Compania afirma ca a câștigat 0,76 de dolari…

- A aparut o noua aplicație prin care bicicletele și locurile disponibile din rețeaua de stații Cluj Bike. Noua unealta tehnologica monitorizeaza stațiile self-service de închiriere de biciclete și afișeaza în timp real datele…