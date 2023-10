In mijlocul razboiului din Israel apar povești de curaj și eroism remarcabil al unor persoane. In conflictul pornit in urma cu cateva zile in Orientul Mijlociu, gestul facut de o tanara in varsta de 25 de ani a captivat lumea. Femeia a dat dovada de curaj și a avut o rezistența extraordinara in fața unui atac fara preecdent, reușind sa salveze un oraș dupa ce a ținut piept atacurilor teroriste aproximativ 3 ore.