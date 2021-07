Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Districtului Columbia, unde se afla capitala Washington, investigheaza Facebook pentru a vedea daca a luat masuri adecvate pentru a stopa impraștierea dezinformarilor privind vaccinurile, scrie Bloomberg . Procurorul general Karl Racine cauta documente interne care sa arate cum…

- Liderului de la Kremlin i s-a pus pata pe gigantii din hi-tech. Vladimir Putin vrea ca acesti uriasi din Social Media sa bage bani in economia Rusiei. Astfel, presedintele rus Vladimir Putin a promulgat joi o lege care obliga marile companii IT din Occident sa-si deschida filiale in Rusia, potrivit…

- Ion Țiriac (82 de ani) a dat un nou tun financiar. A vandut cu 15 milioane de euro un teren de 2 ha pe malul Lacului Tei, in București. Țiriac Group, compania condusa de Ion Țiriac, a cedat un teren cu suprafața de 21.165 mp, in București, pe malul Lacului Tei. One United Properties a platit suma de…

- Lorena Șerban are 22 de ani, este content creator din Brașov și de curand a intrat in topul Instagram la nivel mondial. Lorena a depașit inclusiv recordul celui mai vizualizat clip al lui Kylie Jenner. Kylie Jenner e vedeta TV și antreprenoare Tanara a urmarit trend-urile internaționale și a realizat…

- Fondul va fi lansat in urmatoarele luni si va plati creatorii in acest an si in 2022. Investitia vine in timp ce platformele concureaza intre ele pentru a atrage tinerii creatori care atrag un numar urias de urmaritori – si au un mare potential de castig – prin filmarea unor scenete scurte de comedie…

- Editura ”Curtea Veche Publishing”, care, impreuna cu rețeaua Diverta, incurajeaza vaccinarea oferind carți gratuit, i-a raspuns controversatei creatoare de moda Dana Budeanu, dupa ce aceasta le criticase campania pro-imunizare, scrie educatieprivata.ro . Intr-o postare pe Facebook, Dana Budeanu afirmase…

- “Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru PO Infrastructura Mare, a semnat recent contractul pentru implementarea proiectului „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei cauzata de COVID–19 prin dotarea cu aparatura medicala a Institutului National de…

- Grupul DIGI/RCS&RDS are o polița de asigurare pentru echipamentele critice de comunicații din centrele de date din București și din anumite noduri de rețea cheie din România, pentru serviciile pe care le furnizeaza, care ar acoperi daune de pâna la 40,5 milioane de euro în cazul…