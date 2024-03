Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a sechestrat in Romania bunuri in valoare de 2,4 milioane de euro, totul intr-o investigație privind o frauda transfrontaliera complexa in domeniul TVA, care implica carburanți importați pe piața italiana, transmite instituția. ”In cadrul unei…

- Simona Halep este gata de restart pe toate planurile dupa ce decizia TAS de la Lausanne i-a dat gura de oxigen de care avea nevoie dupa ce a lipsit 18 luni de pe terenurile de tenis. Este prezenta in acest moment la Mastersul de 1000 de puncte de la Miami, unde cel mai mult iși dorește sa reintre in…

- ”Leroy Merlin, al doilea cel mai mare retailer de bricolaj din Romania, dupa cifra de afaceri, a inchiriat de la compania austriaca Supernova Group doua spatii de retail in Bucuresti, in suprafata totala de 21.000 metri patrati, tranzactii intermediate de compania de consultanta imobiliara Cushman &…

- Fotbalistul roman Radu Dragușin, 21 de ani, va semna, miercuri, 10 ianuarie, un contract pe 6 ani și jumatate cu formația londoneza Tottenham Hotspur, a anunțat Florin Manea, impresarul „tricolorului”, pentru Gazeta Sporturilor. Fotbalistul va avea un salariu anual de 3 milioane de euro, iar gruparea…

- Romania's national men's water polo team won Group D of the European Championship in Croatia, after beating the Slovakian team 8-7 (1-1, 3-3, 2-3, 2-0), on Tuesday evening, in Dubrovnik.Romania won the group with 9 points, after 12-8 with the Netherlands, 13-5 with Slovenia and 8-7 with Slovakia.…

- Juventus Torino a obtinut ultimul bilet pentru sferturile de finala ale Cupei Italiei. „Batrana doamna“ a invins-o categoric, cu 6-1, pe Salernitana, intr-o partida disputata joi, pe teren propriu. „Lanterna rosie“ din Serie A a deschis scorul rapid, prin Chukwubuikem Ikwuemesi (’2). Juve a intors rezultatul…