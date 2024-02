Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea a avut o prima reacție, dupa crima de la petrecerea cu vedete. Artistul a dezvaluit unde se afla in momentul tragediei. Ce mesaj a postat cantarețul pe o rețea de socializare cu privire la eveniment.

- Dupa tragedia cutremuratoare de la petrecerea cu vedete de la Hotel Belmont din Padina, unde a avut loc o crima șocanta filmata de camerele de supraveghere, cunoscuta cantareața Antonia se pregatește sa fie audiata de autoritați in legatura cu acest eveniment ingrozitor. Aceasta intalnire cu autoritațile…

- S-a aflat cine este barbatul din Targoviște care a fost injunghiat mortal, noaptea trecuta, la Hotelul Belmond, din Munții Bucegi. Cel care a fost omorat se numește Sorin Anghel și era patronul unei firme de paza din județ. Acesta avea doar 41 de ani și doi copii. Trei tineri sunt suspecți pentru uciderea…

- Au aparut primele imagini dupa atacul de la petrecerea cu vedete din Dambovița. Paramedicii au incercat sa salveze viața barbatului in varsta de 41 de ani din Targoviște, insa a fost in zadar, deoarece acesta era deja decedat. Iata ce fotografii au aparut de acolo, dar și ce se știe despre atacatori!

- Un barbat de 41 de ani din Targoviște a fost injunghiat mortal, in noaptea de sambata spre duminica, la un hotel din comuna Moroeni, județul Dambovița. La eveniment participau mai multe vedete. Potrivit surselor STIRIPESURSE, barbatul omorat este Anghel Sorin, 41 ani.De asemenea, sursele Antena 3…

- Peste 1.200 de salajeni s-au prezentat in aceasta luna la Centrul de Transfuzie Sanguina Salaj pentru a dona sange. In luna ianuarie a anului trecut, numarul donatorilor a fost de 704. In ultimele trei saptamani au fost zile in care s-au prezentat pentru a dona peste o suta de persoane, ne-a declarat…

- In timp ce Moscova iși revenea dupa noaptea de Revelion, unele dintre cele mai cunoscute vedete din Rusia s-au trezit cu cea mai periculoasa mahmureala - una de tip politic. Cand celebra influencerița rusa Anastasia Ivleeva a invitat la finalul lunii decembrie toata lumea buna a culturii pop din Rusia…

- In Romania, dar și in alte țari din lume, se crede ca este bine sa ne luam ramas bun de la un an și sa-l intampinam pe cel nou purtand ceva roșu pe sub haine sau, de ce nu, chiar sa ne imbracam in roșu complet. Iata mai multe detalii despre aceasta tradiție. Vezi ce simbolizeaza, de fapt, aceasta culoare…