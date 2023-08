Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 3 ani a murit, sambata seara, accidentat pe o strada din Braila de o femeie in varsta de 38 de ani, care consumase droguri. Tragedia vine dupa ce, cu cateva zile in urma, venea vestea socanta a mortii lui Sebastian si a Robertei, izbiti mortal de masina condusa de Vlad Pascu, drogat la volan.

- Un polițist a fost la un pas sa fie strivit de o mașina, dupa ce șoferița care o conducea a abandonat-o in viteza și a ieșit pe carosabil. Aceasta a fost oprita de oamenii legii, dupa ce mai nu a provocat un accident și a fugit de la fața locului. Cazul a avut loc astazi pe strada Meșterul Manole din…

- O furtuna care a durat aproape o ora a produs pagube mari in județul Buzau. Grindina a distrus zeci de hectare cultivate cu porumb și floarea-soarelui. Vantul puternic a rupt mai mulți copaci și a rasturnat un autocamion parcat pe Drumul European 85. A plouat zdravan și in Braila.

- Doua persoane si-au pierdut viata si alte trei au fost ranite dupa ce o șoferița a intrat pe contrasens, ciocnindu-se cu alta mașina. Accidentul a avut loc vineri dupa-amiaza pe DN 2B, in localitatea Cilibia, scrie Agerpres. O șoferița care se deplasa dinspre Braila spre Buzau ar fi intrat pe contrasens.…

- O femeie din orașul buzoian Nehoiu și-a pierdut viața in aceasta dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs pe DN 2B, Buzau – Braila. Mașina pe care o conducea a intrat in coliziune au autoturismul unui brailean de 46 de ani, de asemenea decedat in urma impactului. Potrivit datelor furnizate de IPJ…

- Polițiștii clujeni au intervenit miercuri dimineața la un accident rutier pe Calea Florești. Din primele date, un șofer care venea dinspre centru a vrut sa faca stanga pe o strada laturalnica, insa din sensul opus a venit un BMW care l-a lovit in plin.Martorii spun ca mașina de lux era condusa de o…