FOTO/VIDEO: O șoferiță începătoare, cu doi copii în mașină, s-a izbit de o altă mașină, ajungând în râul Sălăuța Un accident rutier s-a petrecut in Salva, cu puțin timp in urma. Doua mașini au ajuns in raul Salauța, in aceasta dupa-amiaza. Din primele informații, se pare ca accidentul ar fi fost provocat de o șoferița incepatoare. Șoferița incepatoare a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe partea carosabila. Mașina a izbit o alta mașina parcata pe marginea drumului, ambele autoturisme ajungand in raul Salauța. Martorii prezenți la fața locului afirma ca in mașina șoferiței incepatoare erau și doi copii. La fața locului au intervenit pompierii ISU Bistrița-Nasaud. Vom reveni cu amanunte. The post… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

