Dan Ostahie este patronul Altex, iar povestea afacerii sale este una demna de admirație. In 1991, afaceristul a facut primul pas spre succes. Dan Ostahie s-a nascut in Piatra Neamț și a absolvit liceul Petru Rares din oraș. In mai multe interviuri acordate de-a lungul timpului, acesta a dezvaluit ca anul 1991 a reprezentat startul sau in afaceri dupa ce, in toamna acelui an, a inceput activitatea de reparatii televizoare impreuna cu sora sa, sotul ei si cativa prieteni politehnisti. Mai exact, la acel moment toata lumea iși dorea un televizor, ia patronul Altex le-a oferit romanilor ce au vrut,…