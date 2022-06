Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei (MJ) a anuntat, luni, ca a declansat o noua procedura pentru selectarea a inca 11 candidati pentru functia de procuror european delegat in Romania. Decizia MJ vine dupa ce, in februarie, doar doi procurori au fost admiși sa ocupe posturi de procuror european delegat. Patru procurori…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, duminica, in mesajul transmis cu prilejul Zilei Internationale a Familiei si a Zilei Familiei Romane, ca in scurt timp, programul Family Start, prin care sunt sprijinite „familiile la inceput de drum”, prin credite garantate de catre stat „pentru organizarea nuntii,…

- Klaus Iohannis a comentat, joi, declarațiile guvernatorului BNR Mugur Isarescu care a facut un apel la calm, vorbind despre „discuțiile care nu se mai termina cu inflația și exagerarile”, spunand ca ar trebui „sa mai bem cate un ceai de tei”. „Probabil ca in parcul de acolo (de la Banca Naționala –…

- Polițiștii au reținut doua persoane suspecte in cazul crimei din Magurele. Este vorba despre iubita afaceristului italian ucis și fostul soț al femeii. Anchetatorii au aflat ca victima a fost ucisa intr-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei și abia apoi cadavrul a fost pus in mașina și dus in campul de…

- The European Commission is considering new joint debt issuance by the 27-nation bloc, two EU officials said, to cover Ukraine‘s liquidity gap of 15 billion euros over the next three months, according to Reuters. A Commission proposal is to be published on May 18, one EU official said. The new joint…

- Militarii ucraineni invața sa foloseasca cele mai noi arme și echipamente, inainte ca ele sa fie livrate de statele occidentale catre Ucraina ca partea a asistentei militare pe care acestea o ofera. Potrivit ministrului ucrainean al Apararii, Oleksi Reznikov, o parte dintre pilotii ucraineni urmeaza…

- Cozi de kilometri și timpi de aștepare de cate 8 ore pentru camioanele care tranziteaza Romania și trebuie sa ajunga in Ucraina, pe la vama Siret. Pe sensul de intrare in Romania dinspre Ucraina, timpul de asteptare este de doua ore. Poliția și vameșii lucreaza la capacitate maxima, dar spun ca transportatorii…

- Simona Daniel Encean, magistratul care a facut parte din completul de 5 judecatori care l-a condamnat pe fostul lider PSD Liviu Dragnea la inchisoare, s-a pensionat. Pe langa dosarul DGASPC Teleorman, magistratul a avut pe masa alte dosare celebre – Gala Bute cu Elena Udrea, condamnare conformata recent…