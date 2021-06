Stiri pe aceeasi tema

- Israel privește cu ingrijorare victoria ultra-conservatorului Ebrahim Raissi la alegerile prezidențiale din Iran. Este un „semnal” pentru „puterile” straine „sa se trezeasca” inainte de a reveni la un acord asupra programului nuclear al Republicii Islamice. Alegerea lui Ebrahim Raissi este un semnal…

- Ministrul de externe Lapid solicita o „hotarare” de a opri programul nuclear al Iranului, in timp ce purtatorul de cuvant al ministerului declara ca șeful justiției va fi „cel mai extremist președinte pana in prezent”. Se apreciaza ca Israelul trebuie sa pregateasca inca o data planurile de atac a instalațiilor…

- Ultraconservatorul Seyyed Ebrahim Raisi al-Sadati a devenit cel de-al optulea președinte al Republicii Islamice din Iran, implinind astfel dorința ayatollahului Ali Khamenei de a concentra puterea intr-un cerc restrans, ca sa evite complicațiile și diferențele de doctrina și viziune care au tensionat…

- Israelul a condamnat duminica alegerea unui adept al liniei dure, Seyyed Ebrahim Rais al-Sadati, in functia de presedinte al Iranului, afirmand ca acesta va fi un ''regim de calai brutali'' cu care puterile mondiale nu ar trebui sa negocieze un nou acord nuclear, relateaza Reuters.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a dezmintit vineri informatiile din jurnalul Washington Post potrivit carora Rusia se pregateste sa furnizeze Iranului un satelit avansat pentru a imbunatati semnificativ capacitatile de spionaj ale Teheranului, noteaza AFP. Cotidianul american a raportat joi ca acest…

- Un francez arestat in mai 2020 in Iran, Benjamin Briere, va fi judecat pentru "spionaj" si "propaganda impotriva sistemului" politic al Republicii Islamice, a anuntat duminica avocatul sau pentru AFP. Spionajul este pasibil in Iran de pedeapsa cu moartea, iar propaganda impotriva sistemului…

- Șeful mișcarii de rezistența din Palestina transmite mulțumiri Iranului pentru armele și banii oferiți in contextul conflictului cu Israel. La cateva ore dupa armistițiul incheiat intre cele doua state, Ismail Haniyeh, lider al gruparii Hamas, anunța ca va continua sa „apere” Ierusalimul. „Ierusalim…

- Republicanii i-au cerut joi președintelui american Joe Biden sa opreasca negocierile în curs de resuscitare a acordului nuclear iranian, invocând o legatura între Hamas și Iran în atacurile cu rachete împotriva Israelului, potrivit AFP."Având în…