Cine este noul ambasador al Statelor Unite la Chișinău? Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat nominalizarea lui Kelly Adams-Smith pentru postul de ambasador al SUA in Republica Moldova. Aceasta urmeaza sa il inlocuiasca pe Kent D. Logsdon, marcand un nou capitol in relațiile dintre Statele Unite și Republica Moldova. Experiența diplomatica impresionanta Kelly Adams-Smith, cu o vasta experiența in serviciul extern american, ocupa in prezent funcția de șef adjunct al Misiunii SUA la Uniunea Europeana. Cariera sa include poziții importante, precum coordonator-șef pentru Afaceri de Securitate Naționala in Oficiul Vicepreședintelui SUA, precum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

