Stiri pe aceeasi tema

- Vineri si sambata, 16 si 17 iunie, intre orele 10:00-20:00, Oficiul German pentru Turism organizeaza festivalul Zilele Germaniei, eveniment in cadrul caruia se vor promova calatoriile sustenabile spre principala destinatie turistica europeana pentru romani. Evenimentul va avea loc la ParkLake Garden…

- Universitatea Craiova a ramas fara președintele dupa ce Sorin Cirțu și-a anunțat retragerea in cadrul unei conferințe de presa care a avut loc vineri. Sorin Carțu nu mai este președintele Universitații Craiova „Am decis sa ies din fotbal. Principalul motiv e perioada de peste 55 de ani de fotbal pe…

- Noul premier al Romaniei, social-democratul Marcel Ciolacu, a dat joi, 15 iunie, o serie de detalii din viata sa, afirmand ca a picat la Facultatea de Drept, ca a condus numai masini second-hand si ca a lucrat ca muncitor, scrie news.ro. "Nu am furat niciodata, nu am fost acuzat, nu am fost chemat niciodata…

- Un fost acționar al Rapidului, care a cochetat cu politica și era supranumit ”milionarul KIA”, a murit la varsta de 63 de ani. Este vorba de Liviu Goncea, un om de afaceri influent, care a cumparat 48% din acțiunile Rapidului, pe vremea cand echipa era in Liga a II-a. Cel care a facut anunțul decesului…

- „Drum lin spre cer, Liviu! Mulțumesc pentru prietenia ta. Mulțumesc pentru ca timp de 30 de ani ai fost alaturi de mine, ajutandu-ma și susținandu-ma.Sunt trist, ma doare. Ai plecat dintre noi mult prea devreme. Mai aveai multe de facut și de oferit.Dumnezeu sa te odihneasca in pace! Sincere condoleanțe…

- Unul din gignații maritimi din Germania este pe cale sa se extinda pe piața romaneasca de profil, anunțand deschiderea unei subsidiare in București, format din 21 de angajați. In același comunicat, gigantul german care se extinde in Romania, anunța și continuarea strategiei sale de a se dezvolta pe…

- Cancelarul Republicii Federale Germania, Olaf Scholz, aflat luni in vizita la Bucuresti, a declarat ca sustine aderarea in acest an a Romaniei la spatiul Schengen. „Germania se afla ferm de partea Romaniei. Aceasta inseamna – si o spun si astazi, aici, raspicat – inseamna si obiectivul ca Romania sa…