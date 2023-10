Stiri pe aceeasi tema

- Un tata din Israel a facut marturisiri cutremuratoare, dupa ce fiica lui a fost ucisi de militanții Hamas. Cu lacrimi in ochi, barbatul s-a bucurat in momentul in care a aflat ca fetița a murit, declarand ca e moartea este o binecuvantare și ca mai bine mori decat sa ajungi ostatic.

- Ambasada Republicii Moldova in Israel anunța ca au fost facute modificari in funcționarea transportului public din țara. Decizia a fost luata din cauza situației de securitate și ca raspuns al Ministerului Transporturilor din Israel la directivele Comandamentului militar.

- O femeie din Alba a fost condamnata, miercuri, la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa. Femeia și-a omorat, fara sa vrea, fetița de 11 luni, dupa ce i-a dat un medicament mult prea puternic. Micuța facuse febra și, din proprie inițiativa, mama i-a administrat un supozitor intrarectal,…

- La data de 3 septembrie, in jurul orei 15.20, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier produs pe DN1 - E60, in localitatea Florești.„Din primele verificari, polițiștii au constatat ca un barbat de 32 de ani, care conducea o autoutilitara inspre localitatea Gilau, nu ar fi pastrat…

- O fetita de 6 ani a murit, duminica dupa-amiaza, dupa ce a fost lovita de un autoturism pe DN 22, in localitatea buzoiana Boldu, noteaza news.ro.Conform Politiei Judetene Buzau, dn primele date de la fata locului a reiesit ca autoturismul condus pe un drum satesc dinspre Boldu catre DN 22, de catre…

- Este doliu in lumea televiziunii din Romania, dupa ce un cunoscut prezentator a murit la 53 de ani. Anunțul a fost facut chiar de cațiva dintre cei care i-au fost colegi, care au numai cuvinte de lauda la adresa lui.