- Anda și Leo s-au cunoscut in casa Mireasa, iar povestea lor de dragoste a continuat și in afara competiției. De cateva luni, s-a tot zvonit ca foștii concurenți s-ar fi desparțit, dar nici nu au confirmat și nici infirmat varianta ca ar fi mers pe drumuri separate. Speculațiile au fost alimentate și…

- La finalul lunii august, Maria Roman de la Mireasa, sezonul 3, a devenit mama pentru prima data. De curand, fosta concurenta și-a botezat fiul, pe Antonio Andrei. Ziua a fost plina de emoții pentru intreaga familie, dar mai ales pentru un alt fost concurent dintr-un alt sezon care este și nașul micuțului.

- In urma cu cateva zile, s-a zvonit ca Andreea și Ionuț de la Mireasa, sezonul 7, nu ar mai forma un cuplu, dupa ce au șters pozele de cuplu și și-au dat unfollow pe Instagram. Ulterior, fostul concurent a confirmat ca este un barbat singur, acum doua zile, fara a dezvaluie prea multe din ce s-a intamplat…

- Blaze continua sa contrazica ”gurile rele”, carel-au acuzat ca și-a abandonat propriul copil. Dupa ce a recunoscut ca și-a inscenat propria desparțire de soția lui, fostul concurent de la Mireasa și-a propus sa le arate oamenilor care l-au jignit ca nu au avut dreptate. Iata in ce ipostaza surprinzatoare…

- Gabriela și Valentin s-au cunoscut in casa Mireasa, s-au casatorit la finalul competiției, dar la cateva luni distanța, cei doi au decis sa mearga pe drumuri diferite. Foștii concurenți s-au desparțit in perioada in care Gabriela era insarcinata pentru prima data.

- In timp ce Raluca Preda de la Mireasa sezon 6 este plecata din țara, Alex Ungureanu este extrem de activ pe contul personal de Instagram. Iata cum și-a surprins susținatorii din mediul online fostul concurent al show-ului matrimonial

- Perneș, fostul concurent din sezonul 5 Mireasa, i-a transmis un mesaj emoționant Sabrinei, chiar de ziua ei. Tanarul și-a luat prin surprindere soția cu o postare induioșatoare pe contul de Instagram.

- Blaze și Izabela sunt mai fericiți ca niciodata de cand au devenit parinți pentru prima data, iar de curand au avut un alt motiv de sarbatoare. Foștii concurenți de la Mireasa au aniversat doi ani de la cununia civila.