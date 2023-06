Stiri pe aceeasi tema

- Compania belgiana Avesta Battery and Energy Engineering (ABEE) va construi in Zona Libera Galati o fabrica de baterii pentru masinile electrice, o investitie de 1,4 miliarde euro, care va genera in final circa 8.000 de locuri de munca, informeaza Biroul de presa al Primariei Galati.

- Compania chineza Huayou Cobalt va efectua in Ungaria o investitie uriasa, in valoare de 520 de miliarde de forinti (1,4 miliarde de euro), si va crea 900 de noi locuri de munca prin construirea in localitatea Acs a primei sale fabrici europene, in care va produce catozi pentru baterii electrice, a anuntat…

- ”Suntem incantati sa ne luam angajamente care valorifica ingeniozitatea, creativitatea si spiritul inovator al productiei americane”, a declarat Tim Cook, CEO-ul Apple, intr-un comunicat. Actiunile Broadcom au crescut cu aproape 2% in urma informatiei. Actiunile Apple au scazut cu mai putin de 1%. Componentele…

- Compania controlata de Mark Zuckerberg a primit o amenda record de 1,2 miliarde de euro in UE din cauza transferurilor de date catre SUA. Decizia vine dupa o ampla dezbatere cu privire la „importurile” de date aparținand cetațenilor europeni catre companii din Statele Unite. Meta este compania care…

- Hidroelectrica a obținut un profit net istoric in 2022, in unor prețuri mari la energia electrica. 90% din caștig va merge la cei doi acționari ai companiei. Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Hidroelectrica a decis distribuirea a 90% din profitul istoric de 4,4 miliarde de lei din 2022 catre…

- Walt Disney a inceput luni un al doilea val de disponibilizari, care implica mii de locuri de munca, ca parte a eforturilor de eliminare a 7.000 de posturi si de a economisi 5,5 miliarde de dolari, potrivit unor surse familiare cu problema, citate de Reuters.Compania va reduce ”cateva mii” de locuri…

- Guvernul canadian va acorda pana la 13,2 miliarde de dolari canadieni (8,8 miliarde de euro), pe o perioada de zece ani, producatorului auto german Volkswagen pentru construirea primei sale fabrici de baterii electrice din afara Europei, in Canada, potrivit AFP.