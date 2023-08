Ministerul Finanțelor și Ministerul Sanatații a facut publica lista posturilor ocupate in instituțiile și autoritațile publice din Romania. Cel mai mare angajator de stat are in organigrama 295.815 posturi, in timp ce la polul opus este vorba de o instituție cu 21 de salariați. Primele locuri in clasament sunt ocupate de Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apararii Naționale. Aparatul bugetar numara 1.284.199 de posturi, conform ultimului bilanț din iunie 2023 al Ministerului Finanțelor, in timp ce un bilanț anterior al MF din aprilie 2023 indica 1.279.314 de posturi…