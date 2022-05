Cine este cea de-a doua femeie care ocupă funcția de premier al Franței în ultimii 30 de ani Președintele francez Emmanuel Macron a desemnat-o pe Elisabeth Borne pentru poziția de prim-ministru al Franței, lasata libera prin demisia lui Jean Castex. Ea a devenit astfel a doua femeie numita in aceasta funcție in ultimii 30 de ani. Emmanuel Macron, care a fost reales la președinția Franței in aprilie și care trebuie sa demonstreze ca a ascultat nemulțumirile electoratului, a anunțat de curand ca vrea sa desemneze un premier renumit pe zona de politici verzi și sociale. Se pare ca Borne indeplinește aceasta calitate. „Vom continua sa acționam fara incetare pentru francezi” “Doamna premier,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a numit-o luni pe Elisabeth Borne in functia de premier al tarii, potrivit unui comunicat de presa emis de Palatul Elysee.Noul premier al Frantei este o femeie, care-l va inlocui pe Jean Castex, dupa ce acesta si-a dat demisia. Elisabeth Borne este a doua femeie…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, a numit-o, luni, pe Elisabeth Borne in functia de premier al tarii, potrivit unui comunicat de presa emis de Palatul Elysee. Ea este a doua femeie care ocupa aceasta functie in ultimii treizeci de ani, dupa ce Edith Cresson a fost prim-ministrul Frantei pentru o…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a ales o luni, 16 mai, pe Elisabeth Borne, actualul ministru al muncii, drept viitorul sau prim ministru, a anuntat Palatul Elysee intr un comunicat, devenind astfel prima femeie care va detine aceasta functie din 1992, relateaza Reuters si AFP.Presedintele Republicii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a ales-o luni pe Elisabeth Borne, actualul ministru al Muncii, drept viitorul sau prim-ministru, a anuntat Palatul Elysee intr-un comunicat. Borne devine astfel prima femeie care va detine aceasta functie din 1992 incoace, noteaza Reuters si AFP.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, care a fost reales pentru un al doilea mandat, ar dori sa vada o femeie in funcția de prim-ministru al celei de-a Cincea Republici. Despre acest lucru a declarat Secretarul de stat la Ministerul francez de Externe, Clement Bon, relateaza RIA Novosti. Potrivit diplomatului,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va adresa Parlamentului Australiei joi, prin intermediul unei legaturi video, a fost informat Parlamentul australian, conform Reuters. Ministrul australian al Ocuparii Fortei de Munca, Stuart Robert, a declarat ca Zelenski se va adresa organului legislativ…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca ministrii social-democrati si-au indeplinit jaloanele cuprinse in Planul National de Redresare si Rezilienta. „Noi am anuntat ca ministrii PSD si-au indeplint in acest moment jaloanele (din PNRR, n.r.)”, a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului. Intrebat…

- Sectorul agroalimentar se confrunta de mai bine de doi ani cu crize succesive: criza sanitara generata de Covid, criza prețurilor de energie, care a afectat in special industria de ingrașaminte, iar acum o criza umanitara, cauzata de invazia Rusiei in...